Quest'estate, la camicia a maniche corte si conferma un capo immancabile. È una scelta comune tra chi desidera affrontare le alte temperature mantenendo uno stile semplice e pratico. Le varianti di tessuto e colore sono numerose, e molte persone preferiscono modelli con dettagli minimalisti o stampe leggere. La tendenza si mantiene stabile, senza particolari rivoluzioni rispetto alle stagioni precedenti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C'è stato un tempo in cui la camicia a maniche corte era confinata alle vacanze di famiglia, ai dress code da resort o ai look nostalgici da cartolina anni Cinquanta. L'estate 2026, invece, la consacra definitivamente come uno dei pezzi più versatili del guardaroba maschile. Più rilassata di una classica camicia a maniche lunghe, ma infinitamente più ricercata di una semplice T-shirt, è il capo che detta il ritmo di una stagione fatta di volumi morbidi, texture materiche e personalità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come si porta quest'estate la camicia a maniche corte, che resta un must assoluto della bella stagione

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