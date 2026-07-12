Nel match dei quarti di finale del Mondiale 2026, il gol dell’1-0 è stato segnato da Mbappé, con una conclusione a giro che si è infilata all’incrocio dei pali. Il portiere avversario, considerato uno dei migliori del torneo, è rimasto immobile a guardare. Il gol si aggiunge alle altre marcature del giocatore, che continua a segnare durante la competizione.

Mbappé segna ancora, e a questo punto annotarlo comincia non sembrare più una notizia. Quarti di finale del Mondiale 2026: il gol dell'1 a 0 è suo, una conclusione a giro che si infila all'incrocio con Bounou, fino a quel momento uno dei migliori portieri del torneo, spettatore pagante. È il suo ottavo gol del torneo, il decimo coinvolgimento diretto tra reti e assist, un dato che non si vedeva dai tempi di Gerd Müller nel 1970. Raggiunge Messi nella classifica marcatori di questa edizione, resta a un solo gol dal record assoluto nella storia dei Mondiali, e ha almeno altre due partite per prenderselo con calma. Sarebbe già abbastanza per intestargli la leadership di questa Francia, ma il bello è che il capitano lo è diventato soprattutto per il resto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gqitalia.it - Come Mbappé è diventato un vero leader a questi Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mbappé opens the scoring for France against Iraq.

Notizie e thread social correlati

Kelly leader silenzioso della Juve di Spalletti: i numeri di questa stagione certificano il fatto che è diventato un vero pilastroIl difensore della Juventus si è affermato come un elemento chiave della squadra di Spalletti, conquistando la titolarità grazie a prestazioni...

L’inchino di Deschamps a Mbappé emoziona ai Mondiali: il gesto svela il vero volto della FranciaDurante la partita contro la Svezia, un gesto di Deschamps nei confronti di Mbappé ha attirato l'attenzione.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Perché sui social Mbappé è diventato un dittatore?; Mbappé e Messi, è sfida per il capocannoniere dei mondiali; Come Mbappé è diventato un vero leader a questi Mondiali; Djorkaeff: Mbappé? È come Ronaldo il Fenomeno. Francia favorita, ma che sorpresa gli Stati Uniti.

Palmeri: Solo Pelé come Mbappé. La domanda non è chi vince?, ma come può la Francia perdere questo Mondiale? L’editoriale di @tancredipalmeri ? #Sportitalia x.com

C'è qualcuno che può darci qualche informazione su come Arbeloa se la caverà in Premier League? reddit

Mbappé: Ora la rivincita con la Spagna. Se vogliamo essere ricordati come invincibili…Intervistato da Repubblica, Kylian Mbappé, attaccante della Francia, si è proiettato alla prossima semifinale dei Mondiali contro la Spagna ... msn.com

Mbappé, il Mondiale da capitano: la Francia aspetta il suo debuttoMbappé debutta al Mondiale 2026 da capitano della Francia: dopo la finale persa nel 2022, cerca la consacrazione definitiva con i Bleus. Kylian Mbappé arriva a questo Mondiale con addosso una ... tuttomercatoweb.com