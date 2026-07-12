Collisione a Vallesanta Indaga la Capitaneria
Nella notte a Levanto si è verificata una collisione tra due barche a meno di un chilometro dalla riva, in zona Vallesanta. La Guardia Costiera della Spezia sta conducendo le indagini sull’incidente. Non sono stati riportati danni o feriti, e l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti per accertamenti. La zona è stata messa sotto osservazione mentre si cercano dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Paura l’altra notte a Levanto per una collisione tra due barche, sulla quale indaga ora la Guardia Costiera della Spezia. L’episodio è avvenuto a Levanto, a poco meno di un chilometro dalla riva, in zona Vallesanta. Secondo una prima ricostruzione, un natante da diporto con due persone a bordo è stato coinvolto in una collisione con altro natante. A lanciare l’allarme proprio questi ultimi riferendo che, mentre erano regolarmente ormeggiati all’ancora nella baia con il fanale di fonda acceso, un’altra unità che procedeva ad alta velocità e a luci spente si è avvicinata repentinamente. Inevitabile lo scontro, con il mezzo che veniva urtato bruscamente sulla poppa lato sinistro, con l’altro natante che, subito dopo, si è allontanato senza prestare assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Collisione a Vallesanta. Indaga la Capitaneria; Collisione nella baia di Levanto: diportisti soccorsi nella notte, indagini sul natante fuggito.
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