collisione a vallesanta indaga la capitaneria

Notizia in breve

Nella notte a Levanto si è verificata una collisione tra due barche a meno di un chilometro dalla riva, in zona Vallesanta. La Guardia Costiera della Spezia sta conducendo le indagini sull’incidente. Non sono stati riportati danni o feriti, e l’episodio è stato segnalato alle autorità competenti per accertamenti. La zona è stata messa sotto osservazione mentre si cercano dettagli sulla dinamica dell’incidente.