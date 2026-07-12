Classifica Moto2 2026 | Gonzalez in testa Vietti in settima posizione
Nella classifica della Moto2 2026, Gonzalez guida con 195,5 punti, seguito da Guevara con 144 e Agius con 136. Al quarto posto si trova Alonso con 116 punti, mentre Holgado e Ortola sono rispettivamente sesti con 115 e settimi con 113 punti. Vietti si posiziona in settima posizione con un punteggio inferiore rispetto ai primi. La graduatoria si basa sui punti accumulati nelle gare stagionali.
CLASSIFICA MOTO2 2026. 1 GONZALEZ Manuel SPA 195.5 2 GUEVARA Izan SPA 144 3 AGIUS Senna AUS 136 4 ALONSO David COL 116 5 HOLGADO Daniel SPA 115 6 ORTOLA Ivan SPA 113.5 7 VIETTI Celestino ITA 109 8 SALAC Filip CZE 83 9 LOPEZ Alonso SPA 57.5 10 VEIJER Collin NED 55.5 11 MUÑOZ Daniel SPA 45 12 ARBOLINO Tony ITA 42.5 13 ESCRIG Alex SPA 34 14 ROBERTS Joe USA 32 15 BALTUS Barry BEL 28 16 RUEDA Jose Antonio SPA 27 17 HUERTAS Adrian SPA 26 18 LUNETTA Luca ITA 17 19 ÖNCÜ Deniz TUR 15.5 20 FURUSATO Taiyo JPN 15 21 FERRANDEZ Alberto SPA 14.5 22 CANET Aron SPA 13.5 23 VD GOORBERGH Zonta NED 12 24 SASAKI Ayumu JPN 11 25 GARCIA Sergio SPA 5 26 PIQUERAS... 🔗 Leggi su Oasport.it
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