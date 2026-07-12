Classifica Moto2 2026 | Gonzalez in testa Vietti in settima posizione

Notizia in breve

Nella classifica della Moto2 2026, Gonzalez guida con 195,5 punti, seguito da Guevara con 144 e Agius con 136. Al quarto posto si trova Alonso con 116 punti, mentre Holgado e Ortola sono rispettivamente sesti con 115 e settimi con 113 punti. Vietti si posiziona in settima posizione con un punteggio inferiore rispetto ai primi. La graduatoria si basa sui punti accumulati nelle gare stagionali.