Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega dominatore assoluto terzo Montella

Nicolò Bulega si trova al comando della classifica mondiale Superbike 2026, con una posizione di leadership che lo distingue dagli altri piloti. La stagione si svolge su dodici tappe, dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre, con tre gare per ogni fine settimana: gara-1, Superpole Race e gara-2. Le gare si disputano su diverse piste, offrendo un calendario ricco di sfide e di gare intense.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molto ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE. 1 Nicolò Bulega Aruba.it Racing – Ducati 466 2 Iker Lecuona Aruba.it Racing – Ducati 338 3 Yari Montella Barni Spark Racing Team 195 4 Alex Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 171 5 Sam Lowes ELF Marc VDS Racing Team 168 6 Axel Bassani bimota by... 🔗 Leggi su Oasport.it

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IL MONDIALE SBK È GIÀ FINITO BULEGA DOMINA!

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Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assolutoIl campionato mondiale Superbike del 2026 si svolge su dodici tappe, con gare programmate tra il 21 e il 22 febbraio fino al 17 e 18 ottobre.

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La classifica dei tempi della FP1 x.com

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