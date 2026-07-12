Jorge Martin guida la classifica mondiale MotoGP 2026 con 14 punti di vantaggio su Ai Ogura, che occupa la seconda posizione. Marc Marquez si trova in terza posizione a 18 punti dal leader. Al quarto e quinto posto ci sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente a 22 e 24 punti di distanza. La Sprint del GP della Germania ha consolidato la posizione di Martin in vetta.

Lo spagnolo Jorge Martin consolida la testa della classifica del Mondiale 2026 della MotoGP al termine della Sprint del GP della Germania: l’iberico conduce con 14 punti sul nipponico Ai Ogura, 18 sullo spagnolo Marc Marquez, 22 su Marco Bezzecchi e 24 su Fabio Di Giannantonio. Sesta posizione per lo spagnolo Raul Fernandez, a 49 punti dalla vetta, davanti al connazionale Pedro Acosta, settimo a -60. Ottava posizione per un altro azzurro, Francesco Bagnaia, a -65 dalla testa, poi i ritardi salgono oltre i 100 punti. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga di domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Jorge Martin va a +14 su Ogura. Marquez terzo a -18

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MotoGP 26: Marquez, Martin o Bezzecchi Le quote spiegate bene!

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