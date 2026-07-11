Lo spagnolo Jorge Martin consolida la testa della classifica del Mondiale 2026 della MotoGP al termine della Sprint del GP della Germania: l’iberico conduce con 11 punti su Marco Bezzecchi, 13 su Fabio Di Giannantonio e 23 sul nipponico Ai Ogura. Quinta posizione per lo spagnolo Marc Marquez, a 32 punti dalla vetta, davanti ai connazionali Raul Fernandez, sesto a -54, e Pedro Acosta, settimo a -62. Ottava posizione per un altro azzurro, Francesco Bagnaia, a -64 dalla testa, poi i ritardi salgono oltre i 100 punti. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga di domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Jorge Martin va a +11 su Bezzecchi. Di Giannantonio terzo a -13

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