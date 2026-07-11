Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Jorge Martin va a +11 su Bezzecchi Di Giannantonio terzo a -13
Jorge Martin mantiene la leadership nel campionato MotoGP 2026, con 11 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi. Al termine della Sprint del Gran Premio di Germania, Martin ha consolidato il suo primo posto in classifica. Fabio Di Giannantonio si trova a 13 punti dal leader, mentre Ai Ogura è a 23 punti di distanza. La classifica si aggiorna dopo questa gara, con Martin che si conferma in testa.
Lo spagnolo Jorge Martin consolida la testa della classifica del Mondiale 2026 della MotoGP al termine della Sprint del GP della Germania: l’iberico conduce con 11 punti su Marco Bezzecchi, 13 su Fabio Di Giannantonio e 23 sul nipponico Ai Ogura. Quinta posizione per lo spagnolo Marc Marquez, a 32 punti dalla vetta, davanti ai connazionali Raul Fernandez, sesto a -54, e Pedro Acosta, settimo a -62. Ottava posizione per un altro azzurro, Francesco Bagnaia, a -64 dalla testa, poi i ritardi salgono oltre i 100 punti. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga di domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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