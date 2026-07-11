Mercoledì pomeriggio, il deputato americano Ro Khanna si trovava nel villaggio beduino di Khirbet Zanuta, in Cisgiordania, che era stato abbandonato e demolito a causa delle crescenti aggressioni da parte di coloni israeliani. Durante la visita, è stato bloccato da coloni armati. Khanna ha commentato l’accaduto affermando che si tratta di un grave errore. Non sono stati riportati danni o feriti.

Mercoledì pomeriggio, il deputato dem Ro Khanna stava visitando le rovine di Khirbet Zanuta, un villaggio beduino palestinese nel Sud della Cisgiordania, abbandonato dopo le crescenti aggressioni dei coloni israeliani e infine demolito. Il deputato della California, che sta valutando una corsa alla presidenza nel 2028, voleva vedere con i propri occhi cosa significa vivere sotto occupazione. Quello che ha ottenuto è stato un assaggio brutale della realtà che i palestinesi affrontano ogni giorno. All’improvviso, un’auto con uomini armati ha bloccato la strada stretta che portava fuori dal villaggio. I coloni hanno iniziato a insultare il deputato democratico e il suo team in ebraico e in arabo, prendendo a calci gli pneumatici del loro minibus. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cisgiordania, il deputato Usa Ro Khanna bloccato da coloni armati: “Hanno commesso un grave errore”

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Ro Khanna Claims Armed Israeli Settlers Detained Him In West Bank

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