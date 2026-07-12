Circoli Ambiente e Cultura Rurale al via il rilancio in Campania
I Circoli Ambiente e Cultura Rurale hanno annunciato il rilancio in Campania con nuovi incarichi. Un coordinatore regionale è stato nominato, mentre un referente locale è stato assegnato a Marcianise. La rete si rafforza, rafforzando la presenza territoriale e puntando a partecipare attivamente al dibattito su politiche ambientali, tutela del paesaggio e valorizzazione della cultura rurale.
Nuovi incarichi per i Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale: Palumbo coordinatore regionale, Tortora referente a Marcianise.. Una rete più forte, radicata nei territori e pronta a contribuire al dibattito sulle politiche ambientali, sulla tutela del paesaggio e sulla valorizzazione della cultura rurale. Parte dalla Campania il rilancio dei Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale, che avviano una nuova fase organizzativa con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle comunità locali e promuovere un approccio concreto ai temi della sostenibilità, dell’agricoltura e dello sviluppo del territorio. Il presidente nazionale Alfonso Maria Fimiani ha conferito a Ferdinando Palumbo l’incarico di coordinatore regionale della Campania, nell’ambito del percorso di riorganizzazione territoriale previsto dallo Statuto dell’associazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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