cinema e luce la scommessa di rai 3 vinta con il pubblico

Il programma di Rai 3 “Cinema e Luce”, condotto da Elena Ballerini, ha registrato un aumento di ascolti con ogni puntata. La trasmissione si concentra sui luoghi simbolo del cinema italiano, raccontandone la storia e l’importanza. La trasmissione viene apprezzata dal pubblico e ha ottenuto un consenso crescente nel corso delle settimane.

Cresce puntata dopo puntata il consenso attorno a Cinema e Luce, il nuovo programma di Rai 3 condotto da Elena Ballerini dedicato ai luoghi che hanno scritto la storia del cinema italiano. La prima puntata è andata in onda il 27 giugno, il format ha aperto il suo percorso raccontando il Lazio attraverso paesaggi, borghi e scenari che hanno ospitato alcune delle più importanti produzioni cinematografiche del nostro Paese. Le prime tre puntate hanno evidenziato un graduale aumento dell’interesse del pubblico, culminato con l’appuntamento dell’11 luglio, che ha fatto registrare il miglior risultato della serie in termini di ascolti e share. Un... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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