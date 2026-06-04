Tg3 Linea Notte la scommessa vinta di Ilaria Capitani | ascolti in crescita e pubblico fedele nella fascia più difficile

Tg3 Linea Notte, condotto da Ilaria Capitani, ha registrato un aumento di ascolti nella fascia notturna, consolidando un pubblico fedele. La trasmissione, trasmessa in una fascia difficile, ha visto crescere il numero di spettatori, nonostante la forte concorrenza delle piattaforme digitali e la frammentazione dell’offerta televisiva. La sua presenza stabile in questa tranche oraria ha contribuito a rafforzare la sua posizione.

In una televisione sempre più frammentata e caratterizzata dalla concorrenza delle piattaforme digitali, riuscire a conquistare pubblico nella tarda serata rappresenta una sfida tutt'altro che semplice. Eppure, nella stagione televisiva che si va concludendo, Tg3 Linea Notte è riuscito nell'impresa, affermandosi come uno degli appuntamenti informativi più solidi e apprezzati del panorama Rai. Alla guida della trasmissione, Ilaria Capitani ha saputo imprimere un'identità riconoscibile al programma, valorizzando l'approfondimento, l'analisi e il racconto dei fatti oltre la frenesia della cronaca quotidiana. Una scelta editoriale che ha trovato una risposta concreta nei numeri e, soprattutto, nella fedeltà del pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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