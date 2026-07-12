Un tifone chiamato Bavi ha investito la costa orientale della Cina, colpendo la provincia dello Zhejiang. Le immagini mostrano onde alte che si schiantano contro le finestre e le strutture lungo la costa. Piogge intense e venti molto forti hanno causato l’evacuazione di milioni di persone nelle aree colpite. La tempesta ha provocato danni alle abitazioni e alle infrastrutture della zona.

Immagini impressionanti arrivano dalla costa orientale della Cina, dove il tifone Bavi ha colpito la provincia dello Zhejiang con piogge torrenziali, venti violentissimi e onde che si sono infrante contro edifici e abitazioni. La tempesta ha raggiunto la terraferma intorno alla mezzanotte, con raffiche sostenute fino a 145 chilometri orari. In alcune aree sono saltate le comunicazioni e l’energia elettrica, lasciando intere zone senza corrente e senza copertura telefonica. Nonostante l’indebolimento a tempesta tropicale nelle ore successive, Bavi ha continuato a portare forti piogge e venti intensi in diverse regioni del Paese. Le autorità hanno disposto evacuazioni su larga scala. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, il tifone Bavi travolge la costa: onde contro le finestre e milioni di evacuati

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