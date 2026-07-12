Nella piazza della Libertà di Bertinoro, domenica mattina, si è svolta una cerimonia in ricordo di Arnaldo Pambianco, scomparso quattro anni fa. La celebrazione ha visto la presenza di molti appassionati di ciclismo, che hanno reso omaggio al campione con un momento di raccoglimento. La manifestazione è stata organizzata per mantenere vivo il ricordo del ciclista, noto per le sue vittorie e la sua carriera.

Per non dimenticare ‘Gabani’. Nella mattinata di domenica scorsa presso la piazza della Libertà di Bertinoro si è celebrato l’anniversario della scomparsa del popolare campione di ciclismo Arnaldo Pambianco, avvenuta quattro anni fa. Al raduno in memoria del grande ciclista, che vinse il ‘ Giro d’Italia del Centenario ’ nel 1961 superando Anquetil, hanno partecipato i rappresentanti dell’amministrazione comunale del paese dell’ospitalità assieme a numerosi tifosi e conoscenti tra i quali Giancarlo Viroli, fraterno amico del campione sempre attivissimo nel suo ricordo. Durante la manifestazione si è tenuta la testimonianza del noto cantore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo, celebrazione a Bertinoro. Pambianco, omaggio a 4 anni dalla scomparsa

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