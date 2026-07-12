Charlize Theron con i boxer lancia il trend estate 2026 | addio mini gonna è il momento dei mutandoni

Per l'estate 2026 si affermano i boxer maschili e i “mutandoni” con elastici in vita come nuova tendenza di moda. La scelta si applica sia in spiaggia che in città, sostituendo i tradizionali short. La proposta, accompagnata da un’immagine pubblica di Charlize Theron che indossa boxer, ha attirato l’attenzione come stile distintivo per affrontare il caldo estivo. La tendenza si distingue per la semplicità e praticità, spostando l’attenzione dai classici capi estivi.

Addio ai classici short, ora i boxer maschili e i "mutandoni" con elastici in vita sono la nuova tendenza dell'estate 2026, da indossare al mare ma anche in città per combattere il caldo. Ecco i modelli must have e le inspo per i look estivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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