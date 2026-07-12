Céline Dion | nuova edizione in vinile per Live à Paris

PARIGI – In occasione del 30° anniversario di “Live à Paris” l’amato album dal vivo di Céline Dion sarà pubblicato per la prima volta in vinile. Il nuovo doppio Lp, uscirà il 4 settembre, pochi giorni prima dell’attesissimo ritorno dell’artista sul palco della Plenitude Arena, ed è disponibile in pre-order. Registrato nell’ottobre del 1995 allo Zénith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, “Live à Paris” fu pubblicato per la prima volta nell’ottobre del 1996 nei formati cd e Vhs, seguiti dall’edizione dvd nel novembre 2003. A trent’anni di distanza, questa raccolta live viene riproposta per la prima volta in vinile con una nuova sequenza dei brani e una tracklist rivisitata, che attinge sia all’edizione originale su cd sia a quella video, offrendo un’esperienza d’ascolto più completa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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