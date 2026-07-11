In occasione del 30° anniversario dell’album dal vivo di Céline Dion Live à Paris, per la prima volta il disco avrà anche il formato in vinile. Il nuovo doppio LP uscirà il 4 settembre 2026, pochi giorni prima dell’atteso ritorno dell’artista canadese sul palco della Plenitude Arena, ed è disponibile da ieri, venerdì 10 luglio, in pre-order. Registrata nell’ottobre del 1995 allo Zénith di Parigi, davanti a 6.000 spettatori, la raccolta è stata pubblicata la prima volta nell’ottobre del 1996 nei formati CD e VHS, seguiti dall’edizione DVD nel novembre 2003. La nuova versione includerà una nuova sequenza dei brani e una tracklist rivisitata, che attinge sia all’edizione originale su CD sia a quella video. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Disponibile in pre-order l’edizione in vinile del live album di Céline Dion “Live à Paris”

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