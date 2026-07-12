Celebrata ieri mattina la Santa Messa in Onore di San Giovanni Gualberto a Casaboli

Da monrealelive.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ieri mattina nel bosco di Casaboli è stata celebrata una messa in onore di San Giovanni Gualberto, in occasione della sua festività. La cerimonia si è svolta all'aperto, con partecipanti riuniti tra gli alberi. Non sono stati riportati dettagli su eventuali sacerdoti o altri presenti. La celebrazione si è svolta in un ambiente naturale, senza ulteriori eventi pubblicizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della festività di San Giovanni Gualberto è stata Celebrata ieri mattina la Santa messa nel bosco di Casaboli. San Giovanni Gualberto, fondatore dell’Ordine Vallombrosano, è riconosciuto come il Santo Patrono e protettore dei forestali ed ogni anno Don Nicola Napoli celebra la ricorrenza nel polmone verde di Pioppo e anche quest’anno l’evento ha riscontrato una grande partecipazione da parte degli operai forestali della zona, uniti dal profondo legame con la tutela della terra e del patrimonio boschivo. Accanto ai numerosi lavoratori, l’evento ha visto la presenza di importanti figure istituzionali e delle forze dell’ordine, a testimonianza del forte valore sociale e civile della ricorrenza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

celebrata ieri mattina la santa messa in onore di san giovanni gualberto a casaboli
© Monrealelive.it - Celebrata ieri mattina la Santa Messa in Onore di San Giovanni Gualberto a Casaboli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova

Video Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova

Notizie e thread social correlati

San Giovanni Gualberto, abate e riformatore: il santo del perdono (12 luglio)Il 12 luglio 2026 si ricorda San Giovanni Gualberto, morto nel 1073, abate e fondatore dei Vallombrosani.

Leggi anche: Monopoli, la messa celebrata in inglese per far sentire i turisti «a casa»: ogni domenica nella chiesa dedicata a San Francesco

Argomenti più discussi: Pellegrinaggio nazionale del RnS a Lourdes da venerdì 3 a lunedì 6 luglio 2026; Roma commemora il giudice Occorsio ucciso dai neofascisti 50 anni fa; Governo: Meloni in Cassazione per la commemorazione del giudice Occorsio -2-; Fede, tradizione e devozione ad Amaseno: al via i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso all'Auricola.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web