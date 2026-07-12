Ieri mattina è stata celebrata una messa nel bosco di Casaboli in occasione della festa di San Giovanni Gualberto. La cerimonia si è svolta all'aperto, con partecipanti presenti sul luogo. La messa è stata officiata in onore del santo, con la presenza di fedeli. La celebrazione si è svolta in modo tradizionale, senza ulteriori eventi pubblici o manifestazioni. Non sono stati riportati incidenti o interruzioni durante la funzione.

In occasione della festività di San Giovanni Gualberto è stata Celebrata ieri mattina la Santa messa nel bosco di Casaboli. San Giovanni Gualberto, fondatore dell’Ordine Vallombrosano, è riconosciuto come il Santo Patrono e protettore dei forestali ed ogni anno Don Nicola Napoli celebra la ricorrenza nel polmone verde di Pioppo e anche quest’anno l’evento ha riscontrato una grande partecipazione da parte degli operai forestali della zona, uniti dal profondo legame con la tutela della terra e del patrimonio boschivo. Accanto ai numerosi lavoratori, l’evento ha visto la presenza di importanti figure istituzionali e delle forze dell’ordine, a testimonianza del forte valore sociale e civile della ricorrenza. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Celebrata ieri mattina la Santa Messa in Onore di San Giovanni Gualberto a Casaboli

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Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova

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