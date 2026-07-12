C’è un solo modo per battere la destra e fin qui la sinistra ha sbagliato tutto

La sinistra afferma che per sconfiggere la destra è necessario risolvere prioritariamente le questioni legate a pane e pace. Tuttavia, sottolinea che la questione principale rimane quella della primavera, considerandola una priorità assoluta da affrontare senza esitazioni. La dichiarazione evidenzia una posizione netta su temi fondamentali, senza entrare nel merito di strategie o dettagli specifici. Nessun riferimento a eventi o soggetti specifici, solo enunciati di priorità.

«Per quel che riguarda il pane la cosa è chiara, per quel che riguarda la pace anche. Ma la questione cardinale della primavera va risolta a ogni costo». Vladimir Majakovskij scrive questi versi in anni in cui in Europa stanno montando paure e smarrimenti collettivi che preparano l’ascesa dei regimi totalitari. Tempi che assomigliano molto a quelli che stiamo vivendo noi ora. L’utopia concreta lanciata da Bifo. Corsi e ricorsi. Suggestioni. Che ripropongono «la questione cardinale della primavera», nella sua invocazione di bellezza, di invito a superare le contingenze materiali e politiche, per abbracciare un cambiamento radicale. A proporre questo esercizio di “ utopia concreta “, di sfida temeraria a un sistema incapace di sopire un bellicismo trionfante e di ristabilire un clima sociale positivo, è Franco Berardi detto Bifo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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