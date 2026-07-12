C’è un film su Madonna che non vedrete mai | ecco perché il biopic è saltato e cosa è successo dopo

Il progetto di un biopic su Madonna è stato cancellato e non sarà mai realizzato. La decisione è stata presa a causa delle difficoltà nel rappresentare una vita così complessa in un film, e delle resistenze dell’industria cinematografica. Dopo l’annullamento, si sono verificati cambiamenti nelle trattative e nelle proposte alternative, ma il film non è più in produzione. La vicenda mette in evidenza le sfide di tradurre in pellicola una figura pubblica di grande rilievo.

Facciamo un gioco: cosa succede quando la verità di una vita troppo grande per essere contenuta su pellicola incontra gli ingranaggi implacabili dell’industria? Pensateci bene. Madonna, icona tra le icone, avrebbe dovuto regalarci il proprio biopic. Ma quel film, semplicemente, non lo vedrete mai. O almeno, non come lo aveva sognato lei stessa. E allora: cosa resta di un film che non c’è? E davvero è tutto qui? Lotta di potere: diva contro sistema. Sì, perché dietro ogni grande mito si cela una storia di resistenza. Madonna ha raccontato di aver lavorato per anni alla sceneggiatura della sua vita: due anni di scrittura, altri due persi tra i corridoi di Universal, tra produttori affilati e budget impossibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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