Catania uomo evade dai domiciliari per portare a spasso il cane | arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Catania dopo aver violato gli arresti domiciliari per portare a spasso il suo cane. Durante un controllo di routine, gli agenti della polizia di stato hanno individuato il pregiudicato fuori dalla propria abitazione. La violazione delle prescrizioni ha portato all’arresto immediato. L'uomo aveva lasciato la casa senza autorizzazione, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare.

A Catania, un uomo di 52anni ha violato le prescrizioni degli arresti domiciliari per concedersi una passeggiata in compagnia del suo cane. Si tratta di un pregiudicato catanese individuato dagli agenti della polizia di stato, nel corso di un servizio di controllo del territorio., Nello specifico, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania stavano effettuando un'attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, quando, nei pressi di via Magrì, hanno notato il 52enne che, per i suoi precedenti, è stato immediatamente riconosciuto. L'uomo, anziché trovarsi in casa, si trovava a spasso con il cane, nonostante il provvedimento restrittivo disposto nei suoi confronti dall'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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