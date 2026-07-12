Castel Porziano paura in mare | bagnini intervengono e salvano tre persone tra le onde

Durante la prima domenica di luglio, sul litorale romano, tre persone sono state salvate dai bagnini mentre si trovavano tra le onde agitate. Le condizioni del mare molto mosso hanno richiesto l'intervento tempestivo dei bagnini per mettere in sicurezza i bagnanti in difficoltà. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. La presenza di bagnini si è rivelata decisiva in questa operazione di salvataggio.

Ostia – La stagione estiva entra nel vivo e, con essa, aumentano i rischi legati alle condizioni meteomarine. Durante la prima domenica di luglio, il litorale romano è stato teatro di momenti di forte apprensione a causa del mare mosso. Presso le spiagge di Castel Porziano, le forti correnti hanno subito messo alla prova la macchina della sicurezza balneare, richiedendo la massima prontezza operativa da parte del personale addetto alla vigilanza e al soccorso in mare. Interventi di salvataggio a Castel Porziano. Già nella prima ora di servizio, la situazione lungo la costa ha richiesto azioni immediate. Presso la postazione del secondo... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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