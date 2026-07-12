Durante il Castanetum Flower Festival, la fioritura dei castagni trasforma la montagna in un paesaggio di fiori bianchi e rosa. La manifestazione si svolge in diverse località di montagna, con eventi dedicati alla cultura locale e alle tradizioni tradizionali. Sono previsti mercati, esposizioni di prodotti tipici e passeggiate tra gli alberi in fiore. La festa richiama visitatori da diverse regioni, attirando appassionati di natura e cultura.

La fioritura dei castagni diventa occasione per riscoprire la montagna e le sue tradizioni. Il Castanetum Flower Festival, la manifestazione nazionale promossa dall’ Associazione Nazionale Città del Castagno, farà tappa oggi anche nella Vallata del Santerno con una giornata dedicata al Marrone di Castel del Rio Igp e al patrimonio ambientale dei castagneti. L’appuntamento è a partire dalla mattinata nel castagneto dell’azienda agricola Il Regno del Marrone, dove visitatori e famiglie potranno immergersi nella suggestiva atmosfera del bosco partecipando a itinerari guidati, degustazioni, laboratori per bambini, momenti di meditazione e a un pranzo con specialità a base del celebre marrone locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castanetum Flower Festival. Alla scoperta della montagna

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