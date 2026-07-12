Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha annunciato di aver ricevuto minacce legate a un’indagine in corso. La redazione è coinvolta in un’inchiesta sul presunto attentato contro di lui, mentre si approfondiscono anche le dichiarazioni di un ex collaboratore. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i dettagli delle minacce o delle indagini in atto. La vicenda resta sotto osservazione, con l’attenzione rivolta alle eventuali conseguenze legali e alle reazioni dell’ambiente giornalistico.

Il caso che riguarda Sigfrido Ranucci continua a tenere alta l’attenzione nella redazione di Report. Sullo sfondo restano l’inchiesta sul presunto attentato ai danni del giornalista e gli approfondimenti sulle dichiarazioni rese da Valter Lavitola. In questo contesto, secondo quanto emerso, il conduttore avrebbe deciso di confrontarsi direttamente con i colleghi per chiarire la propria posizione. Ranucci avrebbe manifestato la disponibilità a fare un passo indietro qualora la sua presenza alla guida del programma potesse creare difficoltà alla redazione o incidere sul lavoro della trasmissione. Sigfrido Ranucci e Report: il confronto con la redazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caso Report, Ranucci rompe il silenzio: l’annuncio spiazza tutti

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