Accusata da chi? Arisa rompe il silenzio sul caso Ozempic e spiazza tutti

Arisa ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta riguardo alle voci che la accusano di aver usato Ozempic per perdere peso. La cantante ha scritto un commento sotto un video pubblicato su Instagram, nel quale si ipotizza che abbia fatto uso del farmaco. La sua reazione ha attirato l’attenzione di molti, considerando il clamore suscitato dalle supposizioni diffuse sui social.

Arisa è intervenuta sotto un video pubblicato su Instagram nel quale si ipotizza che abbia fatto uso di Ozempic per dimagrire. Nel video della pagina di gossip Senti chi sparla, la cantante cammina per strada e in sovraimpressione passano gli screenshot di diversi commenti sul recente aspetto fisico. Tra chi ipotizza che soffra di ipertiroidismo, chi sottolinea che ha perso troppo peso in breve tempo e che possa aver fatto ricorso alle “famose punture” ognuno dice la sua. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sentichisparla! (@sentichisparla) Arisa, pur senza entrare nel merito della questione sollevata dal profilo Instagram di gossip che ha condiviso il post, ha replicato con due commenti secchi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Accusata da chi?” Arisa rompe il silenzio sul caso Ozempic e spiazza tutti Notizie correlate Omer Elomari rompe il silenzio: la frase in napoletano che spiazza tuttiOmer Elomari zittisce i rumors con una frase in napoletano: la reazione dei fan social spiazza completamente Nel silenzio sospeso che segue ogni... Sal Da Vinci a Belve rompe il silenzio sul caso Cazzullo: “Esiste un repertorio della camorra?”Dopo settimane di silenzio sulle polemiche seguite alla sua vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha deciso di rompere gli indugi.