Martedì 14 luglio, in alcune carceri, i cancelli sono stati aperti alla società civile. Tra i visitatori figurano artisti e personalità come Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano e Davide Dileo, tastierista dei Subsonica. La visita ha coinvolto figure note e rappresentanti di diversi settori, portando attenzione sulla presenza di persone pubbliche all’interno delle strutture carcerarie. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità o sugli obiettivi specifici di queste visite.

Le carceri martedì 14 luglio apriranno i cancelli alla società civile, e ci saranno anche nomi noti a gettare lo sguardo oltre le sbarre: da Alessandro Bergonzoni a Daria Bignardi, da Ascanio Celestini a Marco Damilano e Davide Dileo Boosta tastierista e compositore cofondatore dei Subsonica., a Luigi Piana, a Aurelio Picca, alla storica e autrice di programmi Rai Vanessa Roghi, all'attore Pietro Sermonti. Oltre 330 persone parteciperanno all'iniziativa lanciata da 'Alleanza per l’articolo 27, nata a Roma il 6 febbraio scorso per riunire associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell’esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Carceri, martedì 14 Bergonzoni, Celestini, Picca, Sermonti, Subsonica in visita. Daria Bignardi: «Isolati, ma con un senso di comunità»

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