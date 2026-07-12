Candeli mantiene la prima posizione con 21 punti, ma il divario con il secondo classificato, Bonistallo, si è ridotto a tre punti, con quest’ultimo a 18. Santa Cristina segue con 15 punti, Centro Storico con 13 e Poggetto con 11. La classifica si è aggiornata dopo le ultime prove della manifestazione. Non sono state segnalate modifiche alla posizione delle altre squadre.

Candeli continua a guidare la classifica generale della manifestazione, con 21 punti. Il margine di vantaggio sulle inseguitrici si è tuttavia ridotto, considerando che il Bonistallo secondo in graduatoria è attualmente a quota 18, davanti a Santa Cristina (15 punti) Centro Storico (13) e Poggetto (11). Questa la situazione del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano, sulla base dell’ultima classifica stilata in ordine cronologico. L’edizione 2026 della competizione sta ormai volgendo al termine, con qualche curiosità: la gara di ciclismo, prevista per il prossimo martedì, è stata alla fine annullata per "garantire l’equità del torneo" (secondo quanto fatto sapere dal comitato organizzatore in una nota) in quanto "non tutti i rioni sarebbero riusciti a partecipare alla gara a causa della mancanza di atleti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Candeli in testa, ma Bonistallo si fa sotto

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Si parla di: Candeli in testa, ma Bonistallo si fa sotto; Candeli guida la classifica con venti punti.

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