Can Yaman ha dichiarato di non inseguire più il cinema o grandi registi, preferendo le serie TV, che secondo lui offrono più opportunità al momento. Ha spiegato di aver scelto di lavorare tra Italia e altri paesi, concentrandosi su progetti più pratici e realistici rispetto alle grandi produzioni internazionali. La sua scelta professionale si basa su un approccio più pragmatico e consapevole rispetto al passato.

Un Can Yaman più pragmatico e consapevole che mai racconta le sue scelte professionali tra serie TV, grandi produzioni internazionali e nuovi progetti tra l'Italia e il mondo Di Can Yaman non sorprendono la bellezza o l'altezza statuaria, ma il carattere concreto. Nel nostro incontro al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento emerge, per esempio, una profonda considerazione degli aspetti produttivi che regolano quel mondo di cui lui, nel nostro Paese e non solo, è ormai uno dei protagonisti più riconoscibili. Un dettaglio che non ti aspetti da chi è abituato a dar forma ai sogni di un pubblico sempre più vasto (che l'ha seguito anche nel capoluogo campano). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Can Yaman: "Non inseguo cinema e grandi registi, oggi le serie TV offrono più opportunità"

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