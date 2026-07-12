Le tensioni tra i membri del campo largo aumentano riguardo alla politica estera e al riarmo. Dopo la manifestazione a Napoli, le divisioni tra i centristi e altri esponenti del centrosinistra sono tornate a emergere, mettendo in discussione l’unità dell’alleanza. Le fratture si riflettono sulle posizioni in merito alle questioni internazionali e alla strategia di difesa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le divisioni sulla politica estera riaprono le fratture nel centrosinistra. Dopo la manifestazione di Napoli, il campo largo torna a fare i conti con le proprie divisioni interne. Le distanze sulle questioni più delicate, in particolare la guerra in Ucraina e il tema del riarmo, mettono alla prova la tenuta dell’alleanza progressista, chiamata ora a trasformare un’intesa politica ancora fragile in un progetto concreto di governo. A riaccendere il dibattito nel Partito Democratico è stato Goffredo Bettini, che ha lanciato un appello alla coalizione chiedendo un “patto di lealtà” tra le forze che compongono il fronte alternativo al centrodestra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Campo largo, crescono le tensioni su Kiev e riarmo: i centristi mettono alla prova l’alleanza

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