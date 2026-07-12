Cambio al vertice in cardiologia Busoni guida la Valle del Serchio
Il dottor Francesco Busoni è stato nominato responsabile della nuova Unità operativa semplice di Cardiologia e Continuità assistenziale. La nomina riguarda l’ospedale della Valle del Serchio, dove prenderà in carico le attività cliniche e di assistenza cardiologica. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un cambio al vertice del reparto.
È stato conferito al dottor Francesco Busoni l’incarico di responsabile della nuova Unità operativa semplice Cardiologia e Continuità assistenziale medica a Castelnuovo, articolazione della Uoc Cardiologia di Lucca (che quindi dipende dalla struttura guidata dal professor Francesco Bovenzi), con l’obiettivo di consolidare l’assistenza cardiologica sul territorio e rafforzare l’integrazione tra ospedale e servizi territoriali. Prosegue in questo modo il percorso di potenziamento della Cardiologia della Valle del Serchio annunciato nei mesi scorsi dall’ Azienda USL Toscana nord ovest dopo il pensionamento del dottor Pier Romano Mariani. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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