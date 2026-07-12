cambio al vertice in cardiologia busoni guida la valle del serchio

Notizia in breve

Il dottor Francesco Busoni è stato nominato responsabile della nuova Unità operativa semplice di Cardiologia e Continuità assistenziale. La nomina riguarda l’ospedale della Valle del Serchio, dove prenderà in carico le attività cliniche e di assistenza cardiologica. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, segnando un cambio al vertice del reparto.