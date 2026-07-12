Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | ecco tutte le date per regione AGGIORNATO con nuova delibera Veneto

Per l’anno scolastico 202627, le Regioni hanno pubblicato i calendari con le date di inizio e fine delle lezioni, aggiornati anche con una nuova delibera per il Veneto. Le festività nazionali previste dalla legge rimangono uguali in tutte le regioni.

Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni hanno pubblicato le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico 2026/2027: quando inizia la scuola regione per regione

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