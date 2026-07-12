Sabato 11 luglio si prevede una temperatura massima di 35 gradi. Le autorità sanitarie stanno allestendo nuovi punti freschi, chiamati «cold spot», per aiutare le persone durante le ondate di calore. La prima fase di afa intensa è passata, ma si aspetta un aumento delle temperature a metà settimana. La situazione rimane sotto osservazione in vista di una possibile nuova ondata di caldo.

L’ESTATE TORRIDA. Da metà settimana ci sarà una recrudescenza dell’afa. Le Asst predispongono i «punti freschi». Il picco è alle spalle, in attesa della nuova ondata. Sabato 11 luglio a Bergamo la temperatura massima è stata di 35 gradi, come registrato dalla centralina dell’Arpa (l’Azienda regionale per la protezione dell’ambiente) di via Goisis attorno alle ore 15. Un dato certo elevato, ma inferiore ai 38,6 gradi toccati mercoledì 8, quando si ebbe l’apice di sempre per questo sensore. Fuori dal capoluogo, invece, sabato 11 la massima è stata rappresentata dai 36 gradi rilevati dalla centralina Arpa di Mornico al Serio, ma anche in questo caso è andata «meno peggio» di altre giornate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caldo, sabato 11 luglio massima a 35 gradi. Si lavora ai nuovi «cold spot»

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