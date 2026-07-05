Il calciomercato del Milan potrebbe essere influenzato dall'interesse dell'Al-Ahli per Francisco Trincão, attaccante dello Sporting Lisbona. Il club saudita ha mostrato interesse per il giocatore, creando attenzione sul suo futuro. Non ci sono ancora conferme ufficiali o trattative avviate, ma il nome di Trincão è al centro di speculazioni tra i media sportivi. La situazione rimane da seguire per eventuali sviluppi.

Si accende improvvisamente il mercato attorno al nome di Francisco Trincão. Il giovane talento dello Sporting Lisbona è finito nel mirino dell' Al-Ahli. Il club della Saudi Pro League avrebbe infatti avviato una trattativa, che al momento è in fase avanzata, per assicurarsi l'esterno portoghese, seguito anche dal Milan di Amorim. Milan, si complica Trincao? Spunta l'idea Saudi Pro League. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i negoziati tra i due club sono già entrati nel vivo: il giocatore avrebbe anche aperto al trasferimento. Sul piatto c'è una cifra da capogiro: la fumata bianca potrebbe arrivare per ben 50 milioni di euro. Nella mente del club arabo, l'ex giocatore del Barcellona avrebbe il compito di raccogliere eredità lasciata da Mahrez, destinato a cambiare 'franchiga'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhio all'Arabia: l'ombra dell'Al-Ahli su Trincao

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Calciomercato Milan, in arrivo Gonçalo Ramos: le cifre

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