Calcio femminile Arrivano Bertolini e D’Astolfo Il Siena Cf punta in alto
Il Siena Cf, società di calcio femminile nata due anni fa, annuncia l’ingresso di Bertolini e D’Astolfo come nuovi allenatori. La squadra punta a obiettivi ambiziosi e si rafforza con questa scelta. La società, creata da un gruppo di appassionati, si concentra esclusivamente sul calcio femminile e mira a sviluppare il settore in città. La presentazione ufficiale dei nuovi tecnici è prevista prossimamente.
Non solo la Robur: come espressione del calcio femminile, c’è anche il Siena Cf, realtà nata due anni fa da un gruppo di appassionati per creare, in città, una società solida e inclusiva, dedicata esclusivamente al calcio femminile. Fin dall’inizio il sodalizio, presieduto da Donato di Vincenzo, che ha ricevuto il testimone da Riccardo Magrini, ha tenuto i riflettori puntati sul settore giovanile, registrando una crescita significativa. Nei giorni scorsi il sodalizio bianconero ha annunciato un nuovo progetto: se l’acquisizione di un ramo della Casolese permetterà al Siena Cf di militare in Serie C (rimarrà comunque una prima squadra in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Siena.
Notizie e thread social correlati
I campionati femminili. L’ex ct Bertolini collaborerà con il Siena CfL’ex commissario tecnico del calcio femminile collaborerà con il Siena Cf per un progetto dedicato al settore giovanile femminile.
Nasce l’Academy del calcio femminile. Il Siena Fc scommette sul futuroIl Siena Fc Femminile ha annunciato la creazione di un settore giovanile, dopo aver vinto il campionato di Promozione con la prima squadra nella...