Calcio femminile Arrivano Bertolini e D’Astolfo Il Siena Cf punta in alto

Notizia in breve

Il Siena Cf, società di calcio femminile nata due anni fa, annuncia l’ingresso di Bertolini e D’Astolfo come nuovi allenatori. La squadra punta a obiettivi ambiziosi e si rafforza con questa scelta. La società, creata da un gruppo di appassionati, si concentra esclusivamente sul calcio femminile e mira a sviluppare il settore in città. La presentazione ufficiale dei nuovi tecnici è prevista prossimamente.