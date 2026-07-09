Buoni pasto nel contratto scuola il confronto resta aperto | Anief rilancia la richiesta

Il confronto sulla possibilità di estendere i buoni pasto al personale scolastico prosegue. La trattativa sulla parte normativa del CCNL 2025-2027 non ha ancora concluso la discussione su questa misura. La questione rimane aperta, con le parti ancora impegnate a definire le modalità di applicazione e le eventuali condizioni. Nessuna decisione definitiva è stata presa al momento.

L’estensione dei buoni pasto al personale della scuola resta uno dei temi ancora aperti nella trattativa sulla parte normativa del CCNL 2025-2027. A confermarlo è Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV, spiegando che il sindacato continuerà a sostenere la richiesta nei prossimi incontri con l’Aran. Dopo la firma della parte economica del contratto, il confronto tra Aran e sindacati prosegue sugli aspetti normativi. Tra i temi portati al tavolo da Anief figura anche quello dei buoni pasto. “La questione riguarda la parte normativa”, ha ricordato Cavallini, spiegando che il sindacato ha già posto formalmente il tema durante gli incontri negoziali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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