bucchi suona la carica per la nuova stagione e ora aspetta il regalo brunori da cutolo

Il tecnico Cristian Bucchi ha incontrato i giornalisti prima dell’amichevole a Rigutino contro la Rappresentativa dilettanti, segnando il suo ritorno sulla scena. Ha parlato delle prime impressioni e delle aspettative per la stagione in corso, senza entrare in dettagli specifici. Durante l’intervista ha anche menzionato un possibile regalo da parte di Brunori da parte di Cutolo, senza precisare ulteriori dettagli. La squadra si prepara alla nuova sfida, con Bucchi che si è mostrato determinato a caricare i suoi giocatori.

di Luca Amorosi Prima della sgambata a Rigutino contro la Rappresentativa dilettanti, il tecnico Cristian Bucchi ha ritrovato la stampa e rilasciato le sue prime dichiarazioni della nuova stagione. Dopo i primi allenamenti e i primi colpi di mercato, l’allenatore ha fatto il punto su quanto è stato fatto ma, soprattutto, su quanto ancora c’è da fare. "Dovremo fare tutti qualcosa di più – ha detto – Andare forte, lavorare tanto e avere ancora più motivazioni. Per molti di questi ragazzi è il momento giusto per prendersi questa categoria e rimanere nel calcio che conta. In passato qualcuno l’ha toccata ma l’ha subita. Ora la vogliamo vivere con un altro spirito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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