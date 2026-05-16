Lo scorso 2 aprile, allo stadio Lungobisenzio, si è disputato l’ultimo match tra Prato e Seravezza Pozzi, conclusosi con un gol decisivo a pochi secondi dalla fine. La rete ha permesso alla squadra di casa di ottenere la vittoria in una partita giocata in notturna. La partita ha visto un momento cruciale nel finale, quando un giocatore del Prato ha segnato un gol che ha determinato il risultato.

Il suo gol allo scadere ha deciso l’ultimo confronto fra Prato-Seravezza Pozzi, disputato in notturna al Lungobisenzio lo scorso 2 aprile. Isaia Lattarulo è stato l’eroe di quella gara e adesso sogna di ripetersi in questo nuovo duello con i versiliesi, in programma domani (calcio d’avvio alle 16, con diretta su Tv Prato) e valido per la finalissima del playoff del girone E di Serie D. "Vogliamo terminare al meglio questa stagione, regalando un’altra grande soddisfazione ai nostri splendidi tifosi - afferma il centrocampista biancazzurro - Abbiamo una fortissima motivazione, anche se lo stesso discorso vale per i nostri avversari. Mi aspetto una partita divertente e tosta per entrambe". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Lattarulo suona la carica: "Facciamoci quest’ultimo regalo"

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