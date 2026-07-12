Brooklyn Beckham non ha partecipato al compleanno della sorellina Harper, saltando l’evento. La sua assenza si aggiunge alle numerose occasioni in cui è stato visto lontano dalla famiglia, anche durante le recenti partite di calcio in Florida. Il giovane non si è unito ai festeggiamenti e non si è mostrato in pubblico con i familiari in questa occasione speciale. La sua presenza o assenza continua a essere oggetto di attenzione pubblica.

Così come nelle tante immagini allo stadio di Miami, dove l'Inghilterra ha battuto la Norvegia nei quarti di finale del Mondiale di calcio, manca sempre il primogenito, Brooklyn, da tempo ormai in aperto conflitto con i genitori. La celebrazione in famiglia arriva a un mese di distanza dal tentativo di Harper di riconciliarsi con Brooklyn. La ragazza è andata nella casa del fratello a Beverly Hills dopo la cerimonia per la stella del padre sulla Walk of Fame di Hollywood. Non si sono nemmeno incontrati, nonostante ci sia una foto della 15enne davanti alla casa del fratello. Una fonte ha confermato a Page Six che, in quel momento, né Brooklyn né sua moglie Nicola Peltz erano presenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham non esaudisce il desiderio della sorella: salta il compleanno di Harper

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Victoria Beckham usa la figlia Harper per riavvicinarsi a Brooklyn, il gesto inaspettatoVictoria Beckham ha portato sua figlia Harper a un evento pubblico, in un gesto che sembrava mirato a creare un momento di vicinanza con il figlio...

David Beckham, compleanno dolceamaro: le coccole di Victoria e l'assenza di BrooklynL’ex calciatore festeggia i 51 anni circondato dall’affetto della moglie e dei figli presenti, mentre il figlio maggiore non si trova tra loro.

Brooklyn e Nicola Peltz-Beckham, nozze-bis senza Victoria e David: gelo in famigliaTre anni dopo il matrimonio da favola celebrato a Palm Beach, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso di rinnovare le promesse. Un gesto romantico, dal sapore vintage, che avrebbe potuto essere l ... dilei.it

Brooklyn Beckham rinnova i voti nuziali con Nicola Peltz senza invitare David e VictoriaLa frattura in casa Beckham è ufficiale e di dominio pubblico. Dopo mesi di voci, indiscrezioni e indizi importanti, il primogenito di David e Victoria Beckham, Brooklyn, ha deciso di escludere i ... gazzetta.it