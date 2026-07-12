Boom Norvegia-Inghilterra | sfiora il 50% di share Quasi 1 milione per l' omaggio a Di Capri

Notizia in breve

Nella serata di ieri, il match tra Norvegia e Inghilterra ha raggiunto quasi il 50% di share, coinvolgendo circa 23 milioni di telespettatori. Su Rai1, 'Affari Tuoi Mundial' ha registrato 3,5 milioni di spettatori con il 26%, mentre 'Notti Mondiali' ha ottenuto circa 2 milioni di spettatori. Un omaggio a un personaggio noto ha attirato quasi 1 milione di persone.