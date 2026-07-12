Boom Norvegia-Inghilterra | sfiora il 50% di share Quasi 1 milione per l' omaggio a Di Capri
Nella serata di ieri, il match tra Norvegia e Inghilterra ha raggiunto quasi il 50% di share, coinvolgendo circa 23 milioni di telespettatori. Su Rai1, 'Affari Tuoi Mundial' ha registrato 3,5 milioni di spettatori con il 26%, mentre 'Notti Mondiali' ha ottenuto circa 2 milioni di spettatori. Un omaggio a un personaggio noto ha attirato quasi 1 milione di persone.
Nella serata di ieri, sabato 11 luglio 2026, su Rai1 'Affari Tuoi Mundial' raduna 3.509.000 spettatori pari al 26,0% di share. A seguire 'Notti Mondiali' raccoglie 2.350.000 spettatori con il 17,8%, mentre la partita dei Mondiali Norvegia-Inghilterra raduna 4.195.000 spettatori pari al 47,4% di share (primo tempo a 4.466.000 e il 37,5%, secondo tempo a 4.358.000 e il 53,6%, tempi supplementari a 3.633.000 e il 60,7%). Su Canale5 'Ciao Darwin 8 - Terre desolate' si ferma a 1.297.000 spettatori con il 12,5%. Su Rai2 'Champagne - Peppino di Capri' interessa 951.000 spettatori pari al 7,3%. Su Rai3 'Sapiens - Un solo pianeta' tiene davanti al video 489. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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