A Verona, la primavera ha registrato un aumento significativo di visitatori, con quasi un milione di turisti che sono arrivati nel corso di un solo mese. Tra i paesi di provenienza, alcune nazioni si distinguono come le principali fonti di arrivi stranieri. La distribuzione dei consumi tra i nuovi visitatori mostra differenze evidenti, con alcune nazioni che contribuiscono maggiormente alla spesa complessiva rispetto ad altre.

? Punti chiave Quali nazioni guidano la classifica dei visitatori stranieri a Verona?. Come si divide la capacità di spesa tra i nuovi turisti?. Perché il settore congressuale è fondamentale per stabilizzare i flussi?. Cosa accadrà alla città con l'arrivo della stagione estiva?.? In Breve 405mila stranieri hanno visitato il centro tra l'1 aprile e il 3 maggio.. Francia, Germania e Regno Unito guidano i flussi con oltre 40mila arrivi ciascuno.. Oltre il 30% dei visitatori è classificato come soggetto ad alto potere di spesa.. Nicola Dal Dosso e Paolo Artelio puntano sul turismo business e congressuale.. Tra l’1 aprile e il 3 maggio, ben 998mila persone hanno attraversato il centro storico di Verona, segnando un incremento massiccio rispetto ai flussi registrati nei mesi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, boom di primavera: quasi 1 milione di turisti in un mese

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