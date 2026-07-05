Confindustria e futuro | La partita più difficile è quella di trovare le giuste competenze

Confindustria ha dichiarato che la sfida principale per le imprese è trovare le competenze adeguate. La provincia della Spezia è uno dei principali poli industriali italiani e un centro importante per l’economia del mare. La regione si distingue per la sua attività industriale e portuale, contribuendo significativamente al settore economico nazionale. La ricerca di personale qualificato rappresenta ora il nodo critico per lo sviluppo delle imprese locali.

La provincia della Spezia rappresenta oggi uno dei principali poli industriali del Paese e una delle realtà più dinamiche dell’ economia del mare. L’industria manifatturiera della cantieristica navale, nautica, meccanica, difesa, unitamente al sistema portuale, costituiscono un ecosistema produttivo integrato che genera valore, innovazione, occupazione qualificata e competitività internazionale. Una vocazione consolidata che, grazie agli importanti investimenti pubblici e privati già avviati e a quelli programmati nei prossimi anni, è destinata a rafforzarsi ulteriormente. "La nostra provincia rappresenta una delle realtà industriali più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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