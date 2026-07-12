Due gemelli sono stati squalificati dalla federazione durante il torneo al Playground dei Giardini Margherita, ora chiamato Walter Bussolari Playground. La competizione, giunta alla quarantatreesima edizione, si svolge nel campetto dedicato a Gianni Cristofori. Tra le tante vicende che si sono succedute, ci sono state valutazioni di milioni di euro e diverse controversie. Il torneo ha visto protagonisti numerosi giocatori e storie, consolidando la sua tradizione nel tempo.

Quarantatré edizioni alle spalle. E mille storie da raccontare per il Playground dei Giardini Margherita. Torneo che, nel frattempo, è diventato Walter Bussolari Playground e si gioca nel campetto intitolato alla memoria di Gianni Cristofori. Edizione numero 44 per un torneo che, agli albori, veniva giocato solo il sabato e la domenica. Quasi, una ‘festa povera’ per giovani che non avevano i mezzi (l’auto e la disponibilità economica) per spostarsi in Riviera tra fine giugno e inizio luglio. Si gioca(va) il sabato e la domenica, in orario diurno, per un motivo semplice: non c’è l’illuminazione. Quello che i più non sanno è che, ai Giardini, si palleggia su un pezzetto di tangenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boni e Niccolai, che storie. I gemelli al Playground, tra squalifiche federali e valutazioni miliardarie

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