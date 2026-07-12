Bologna sport gratis anche d’estate con Parchi in Movimento

A Bologna, durante l’estate, le attività sportive sono gratuite grazie a Parchi in Movimento. La proposta permette di praticare sport all’aperto senza costi, sfruttando le aree verdi della città. Le sessioni si svolgono nelle mattinate di luglio e sono accessibili a chiunque desideri partecipare. L'iniziativa si svolge in diversi parchi pubblici, con programmi di attività fisica organizzati e gratuiti. La partecipazione è libera e senza prenotazione, rivolta a tutti i cittadini.

Bologna, 12 luglio 2026 – La mattina ha il fresco addosso, soprattutto in mezzo al verde. E non è necessario prendere la macchina e dirigersi fuori città per trovare un po’ di relax e refrigerio, basta infatti sintonizzarsi coi parchi di Bologna e l’iniziativa “ Parchi in movimento ” che animerà le nostre oasi di frescura (negli orari giusti) fino alla fine di luglio e poi di nuovo a settembre con lezioni di yoga, pilates, ginnastica dolce, thai boxe, sursfkate, tango, tutte rigorosamente gratuite. Magari ne avete sentito parlare, ma non siete riusciti ancora a partecipare. Ecco qui un po’ di consigli su come “combattere la sedentarietà” e vivere un po’ il verde alla mattina, ma anche al tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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