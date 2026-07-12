Durante un intervento di pulizia nel quartiere Ponterotto, il personale di PiceAmbiente ha rimosso tende, materassi, pentolame e vestiti da un cittadino iracheno che si era accampato dietro alla chiesa Madonna del Suffragio. Un video mostra il momento in cui una persona blocca la strada e poi viene picchiata. Il sindaco ha commentato dicendo “No alla violenza”.

San Benedetto del Tronto, 12 luglio 2026 – Il personale della PiceAmbiente, durante l’attività di periodica pulizia nel quartiere Ponterotto, nella mattina di sabato aveva portato via ogni cosa al cittadino iracheno che si era accampato dietro alla Chiesa Madonna del Suffragio: tenda, materasso, pentolame e vestiario. L’uomo ha reagito, avrebbe minacciato la polizia locale, avrebbe cercato di resistere agli agenti della polizia di Stato che l’hanno denunciato in stato di libertà. Il cittadino straniero, però, prima è tornato a bloccare la viabilità sulla strada del Ponterotto, poi l’ha fatto lungo la statale Adriatica, e nella serata di sabato ha cercato di bloccare il traffico intenso all’inizio del lungomare, di fronte alla Palazzina Azzurra Le immagini choc del pestaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blocca la strada, picchiato: il video fa il giro del web. Il sindaco: “No alla violenza”

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