Haaland il video con la principessa di Norvegia fa il giro del web | l’abbraccio a torso nudo dopo aver eliminato il Brasile
Un video che mostra Haaland abbracciato una principessa di Norvegia a torso nudo sta facendo il giro del web. L’immagine è stata scattata subito dopo la vittoria contro il Brasile, che ha eliminato la squadra sudamericana dai Mondiali 2026. La scena si è diffusa rapidamente sui social, attirando l’attenzione degli utenti e generando numerosi commenti. Haaland, protagonista della partita, ha contribuito a portare la Norvegia ai quarti di finale.
Dopo aver eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti e trascinato la Norvegia ai quarti di finale dei Mondiali 2026, Erling Haaland ha vissuto un’altra scena destinata a restare impressa nella memoria collettiva dei norvegesi. Negli spogliatoi della nazionale sono arrivati a sorpresa la principessa Ingrid Alexandra, seconda nella linea di successione al trono, e il principe Sverre Magnus, che hanno voluto congratularsi personalmente con la squadra. L’attaccante, ancora a torso nudo dopo la partita, li ha accolti con un caloroso abbraccio, immortalato in un video diventato subito virale. La Norvegia ha conquistato una storica qualificazione battendo il Brasile 2-1 grazie alla doppietta del suo centravanti, che con sette reti ha raggiunto Messi e Mbappé in vetta alla classifica marcatori del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Temi più discussi: Haaland incontra i reali a torso nudo: l’abbraccio con la principessa dopo l’impresa mondiale; Ingrid Alexandra e Sverre Magnus scatenati: la Norvegia elimina il Brasile; Mondiali, la futura regina di Norvegia abbraccia Haaland dopo la vittoria sul Brasile; Ingrid e Sverre, la festa incontenibile dei principi di Norvegia dopo la vittoria col Brasile.
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