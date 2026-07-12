Il 30 giugno è stato eletto per acclamazione Vincenzo Medugno come nuovo direttore marketing e vendite, con conferma ufficiale arrivata nelle ultime ore. La notizia riguarda anche l’attività legata alle bici illegali, con riferimenti a un’ombra di Pechino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell’elezione o sui collegamenti specifici con le attività illegali. La comunicazione si limita a segnalare il cambio di incarico e le recenti conferme ufficiali.

È stato eletto per acclamazione il 30 giugno, ma la conferma ufficiale è arrivata solo in queste ore: Vincenzo Medugno, direttore marketing e vendite dell’azienda cesenate Cicli Mbm, è il nuovo responsabile della sezione Bici nell’ambito di Confindustria Ancma, l’associazione di categoria che riunisce le aziende produttrici di veicoli a due ruote (moto e biciclette), nonché di componenti e accessori. L’incarico durerà 4 anni e potrà essere rinnovato. Un traguardo significativo anche per l’azienda di Case Castagnoli, che è nata nel 1974 ed è ancora 100% cesenate, sia nella proprietà che nella gestione della filiera (sebbene la componentistica – va detto – sia ormai appannaggio dei Paesi dell’estremo Oriente, Cina in primis). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bici illegali e l’ombra di Pechino. La battaglia del cesenate Medugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La battaglia di Vincenzo Medugno: “Bici cinesi illegali, comparto a rischio”Vincenzo Medugno ha denunciato che le bici cinesi illegalmente importate mettono a rischio il settore locale delle due ruote.

La battaglia dell’ombra. Viale Trento non molla: "Giù le mani dagli alberi"Sul lato sud di viale Trento, all'angolo con via Rosselli, si è svolta una manifestazione di protesta contro il taglio di alcuni alberi nel tratto...

Temi più discussi: Bici illegali e l’ombra di Pechino. La battaglia del cesenate Medugno; Bici elettriche , controlli davanti al comune di Cerignola: verificati 32 mezzi a Cerignola; La battaglia di Vincenzo Medugno | Bici cinesi illegali comparto a rischio; Castel Volturno, sequestrate reti killer in mare: pugno duro contro i bracconieri ittici.

Bici illegali e l’ombra di Pechino. La battaglia del cesenate MedugnoÈ stato eletto per acclamazione il 30 giugno, ma la conferma ufficiale è arrivata solo in queste ore: Vincenzo Medugno, direttore marketing e vendite dell’azienda cesenate Cicli Mbm, è il nuovo ... ilrestodelcarlino.it

La battaglia di Vincenzo Medugno: Bici cinesi illegali, comparto a rischioIl manager della Cicli Mbm ai vertici del comparto di Confindustria: Servono più controlli e regole chiare ... msn.com

Federico Giunta (@federicotwit) / Posts and Replies x.com