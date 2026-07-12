Bianchini | Sicurezza al primo posto

Guido Bianchini ha dichiarato che la sicurezza deve essere una priorità assoluta, non un semplice adempimento burocratico o un costo. Ha sottolineato che nei territori coinvolti nella ricostruzione, la tutela delle persone e delle opere deve essere garantita senza compromessi. Le sue parole evidenziano l'importanza di investire risorse e attenzione per assicurare ambienti più sicuri durante le fasi di ricostruzione.

"Non possiamo considerare la sicurezza un costo o un adempimento formale, specialmente nei territori della ricostruzione". Lo afferma Guido Bianchini Guido Bianchini past President Cocopro Inail di Ascoli secondo il quale gli ultimi infortuni "non sono casi isolati, ma si inseriscono in un contesto regionale in cui la ripresa delle attività e i ritmi della ricostruzione edilizia faticano a coordinarsi con una reale cultura della prevenzione". Le denunce ordinarie nella regione sono aumentate del +2,74%, passando da 6.896 a 7.085 casi complessivi. La provincia di Ascoli registra ben 888 infortuni (+4,72%), posizionandosi sopra la media regionale per tasso di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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