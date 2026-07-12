La Germania intende avviare nei prossimi anni un programma di lancio di più di 1.000 microsatelliti, secondo fonti industriali e militari riportate dal quotidiano Handelsblatt. Questa mossa fa parte di una strategia europea per rafforzare le capacità spaziali militari, in un contesto di crescente attenzione alle “guerre spaziali”. La notizia è passata in sordina rispetto ad altri eventi, ma rappresenta un passo significativo in ambito di difesa e tecnologia spaziale.

La notizia è passata (quasi) inosservata nei media, ma rappresenta un importante svolta strategica europea. Secondo il quotidiano Handelsblatt, che riporta fonti industriali e della Bundeswehr non smentite, la Germania vorrebbe lanciare nei prossimi anni più di 1.000 satelliti militari per comunicazioni, osservazione e intelligence. Se realizzato, un progetto simile collocherebbe Berlino tra i principali operatori spaziali mondiali, secondo (forse) solo a Starlink della SpaceX. Il progetto è ambizioso ma una cosa è certa e, cioè, che il Ministero della Difesa tedesco prevede di investire 35 miliardi di euro sino al 2030 esclusivamente per sistemi spaziali militari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Berlino si prepara alle guerre spaziali. I segnali letti da Spagnulo

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