Tempo di lettura: 2 minuti L’episodio segnalato da una lettrice non è il primo e non sarà certo (purtroppo) l’ultimo: continuano incessanti i furti di fiori, veri e soprattutto finti, che vengono asportati dalle tombe al cimitero di Benevento. Un qualcosa di vergognoso e non certo per il valore economico degli stessi, ma per la tristezza e il dolore che provocano gesti simili in chi li subisce. Amarezza. “Questa mattina – ha spiegato una cittadina del capoluogo – mi sono recata al cimitero dove è sepolta mia madre e sono stata costretta a fare i conti con una scena vomitevole. Tutti i fiori che avevo portato solo qualche giorno fa sulla sua tomba erano stati rubati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, vergogna al cimitero: “Rubati fiori dalle tombe”

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