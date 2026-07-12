Benevento vergogna al cimitero | Rubati fiori dalle tombe

Da anteprima24.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cimitero di Benevento continuano i furti di fiori, sia veri che finti, dalle tombe. Un episodio recente è stato segnalato da una lettrice e si aggiunge a una serie di furti che si verificano regolarmente. La situazione riguarda sia fiori freschi che decorazioni artificiali, che vengono asportate senza riguardo per i loculi. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un fenomeno che si ripete nel tempo nel luogo.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’episodio segnalato da una lettrice non è il primo e non sarà certo (purtroppo) l’ultimo: continuano incessanti i furti di fiori, veri e soprattutto finti, che vengono asportati dalle tombe al cimitero di Benevento. Un qualcosa di vergognoso e non certo per il valore economico degli stessi, ma per la tristezza e il dolore che provocano gesti simili in chi li subisce. Amarezza. “Questa mattina – ha spiegato una cittadina del capoluogo – mi sono recata al cimitero dove è sepolta mia madre e sono stata costretta a fare i conti con una scena vomitevole. Tutti i fiori che avevo portato solo qualche giorno fa sulla sua tomba erano stati rubati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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