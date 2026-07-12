La showgirl in Grecia con il nuovo fidanzato Gaetano replica ai follower e racconta come sta oggi Baci, sole e risposte dirette ai follower: Belen Rodriguez è in vacanza a a Corfù, in Grecia, con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati e sui social ha scelto di condividere immagini e pensieri di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez con Gaetano Fidanzati a Corfù: la foto del bacio e la battuta sulla differenza d’età: "Sembro più giovane io"

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Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati una vacanza d'amore

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Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati escono allo scoperto: la foto del bacio con il personal trainer dei vipBelén Rodriguez e il suo nuovo compagno sono stati immortalati mentre si scambiano un bacio pubblico, condiviso su un social network.

Belén Rodriguez si dichiara single, ma le nuove foto con Gaetano Fidanzati dicono più di tante paroleLe foto mostrano Belén Rodriguez insieme a Gaetano Fidanzati, mentre si tengono per mano in un luogo pubblico.

Temi più discussi: Belen Rodriguez, vacanze d'amore in Grecia con Gaetano Fidanzati; Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati escono allo scoperto: la foto del bacio con il personal trainer dei vip; Belen Rodriguez (finalmente) si sbottona, con Gaetano Fidanzati va a gonfie vele, ma c’è un problema: Se mi arrabbio…; Belén Rodriguez ritrova l'amore con Gaetano Fidanzati: chi è il personal trainer che ha conquistato la showgirl.

#BelenRodriguez ufficializza sui social la relazione con Gaetano Fidanzati durante una vacanza a Corfù. Il bacio pubblicato online scatena critiche, ma la showgirl replica di essere rimasta single per due anni e mezzo prima. x.com

Belen Rodriguez fa sul serio con Gaetano Fidanzati: i due escono allo scoperto sui social reddit

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